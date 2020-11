Gli assessori della regione Lombardia si rifiutano di parlare dei vaccini antinfluenzali a Piazzapulita

Piazzapulita in un’inchiesta di Alessio Lasta parla del flop dei vaccini antinfluenzali in Lombardia: soggetti a rischio che non sanno a chi rivolegersi, medici di base furiosi e disperati perché non hanno le dosi che gli sono state promesse, ma quando il giornalista chiede ad assessori come Riccardo De Corato, Melania Rizzoli, e Raffaele Cattaneo. Addirittura il presidente della commissione Sanità Emanuele Monti promette di scendere dopo un’ora per rispondere ma non si fa più vedere. E Gallera? Si trincera dietro un “Non rilascio interviste, grazie”.

In Lombardia trovare i vaccini antinfluenzali è diventata una lotteria: ad esempio qualche giorno fa un 72enne di Palazzolo, in provincia di Brescia, non è riuscito a fare il vaccino anti influenzale e ha presentato un esposto alla Procura contro ignoti “perché la dose non era piu’ disponibile” malgrado avesse ottenuto l’appuntamento in Asst. “Percé questi ritardi per una categoria a rischio come viene considerata quella degli anziani? – ha scritto nell’esposto-. Io non accuso nessuno ma voglio sapere se l’appalto per i vaccini in Lombardia ha seguito l’iter corretto”. Chissà se ieri l’anziano di Palazzolo ha visto Piazzapulita che chiedeva conto agli assessori della regione Lombardia dei ritardi. E chissà cosa ha pensato del fatto che non hanno voluto rispondere:

Gianni Girelli, presidente Commissione regionale d’inchiesta Covid19 invece ha parlato, non a Piazzapulita, ma un paio di giorni fa, per denunciare che le prenotazioni per i vaccini antinfluenzali in Lombardia sono bloccate: “La campagna di vaccinazione antinfluenzale in Lombardia è di nuovo in stallo. Arrivano segnalazioni da quasi tutti i territori che sono state chiuse le agende delle prenotazioni per mancanza di dosi. E che già da questa mattina si sono verificati casi di annullamenti e cancellazioni. In alcune aree, poi, si riusciranno a vaccinare solo le persone cha hanno già fissato un appuntamento entro il 30 novembre. Tutti quelli che invece avevano riservato per dicembre il giorno per il vaccino dovranno attendere, e sperare, in una conferma. Quello che sta succedendo lascia davvero sconcertati. Ma mette anche in allarme. Non solo perche’ la Lombardia, che per anni si è vantata di avere la sanita’ migliore del Paese, sta dimostrando tutta la sua incapacita’ organizzativa e di programmazione, ma anche perche’ oggi pare difficile immaginare cosa succedera’ con i vaccini anticovid che stanno per arrivare. Se la Regione non è riuscita a gestire nemmeno la profilassi antinfluenzale, pensiamo davvero sia pronta per una campagna più’ impegnativa? E il Post spiega che il vaccino non ci sarà per tutti: