Il primario di un ospedale della provincia di Varese sospeso per omofobia

Un primario di un ospedale del Varesotto è stato sospeso per aver pronunciato una serie di insulti omofobi nei confronti di un paziente durante un’operazione chirurgica. La storia è stata raccontata da Enrico Rotondi del Tg3 Lombardia. Il 25 marzo scorso l’uomo avrebbe inveito ripetutamente per l’omosessualità del paziente – sedato e sottoposto a intervento chirurgico – insultandolo ripetutamente e sostenendo di perdere tempo per doverlo curare. Le accuse sono contenute in un esposto inviato ai vertici dell’azienda ospedaliera da una persona presente con una lista di testimoni.

Quando un altro medico gli ha chiesto se avesse qualcosa contro gli omosessuali il primario ha cominciato a inveire anche contro di lui chiedendogli di lasciare la sala. L’intervento si è concluso “con nervosismo e frettolosità”. L’esposto ha portato alla sospensione del primario, mentre l’ordine dei medici della provincia di Varese ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del medico sospeso. Secondo l’Arcigay l’uomo tra l’altro avrebbe detto: “Non è giusto che in questo periodo di emergenza io debba perdere tempo per operare questi f***”. “Vogliamo ringraziare chi ha effettuato l’esposto e non è rimasto indifferente davanti all’ennesimo intollerabile atto di omofobia” – dichiara Giovanni Boschini, presidente Arcigay Varese. “Al paziente coinvolto va tutta la nostra solidarietà”.

