Le polemiche per la presunta Madonna a seno nudo al Pride di Cremona

A ogni Pride la sua polemica. Come già accaduto in passato, ogniqualvolta le città italiane si riempiono dei colori arcobaleno della comunità LGBTQ che sfilano per le strade si alza il polverone. Questa volta è accaduto dopo il Pride di Cremona (di sabato 4 giugno), quando è comparso un manichino – che da molti viene indicato come l’immagine della Madonna – con il seno scoperto. Secondo alcuni – compreso, ovviamente, il leader della Lega Matteo Salvini – si tratta di un insulto alla fede cristiano-cattolica e alle radici fideistiche del nostro Paese.

Pride Cremona, le polemiche per la presunta madonna col seno scoperto

“Offendere la fede, la cultura e la sensibilità di milioni di italiani non c’entra niente con la richiesta di diritti LGBTQ etc… ma è solo un’esibizione di ignoranza e arroganza”, ha detto Matteo Salvini. Insomma, secondo lui e altri esponenti ed elettori del centrodestra, si tratta di blasfemia. E sui social sono in tanti ad aver aspramente criticato – e attaccato (come successo lo scorso Natale con il Babbo Natale “in tutù” a Modena – quanto accaduto al Pride Cremona in questo fine settimana.

Blasfemia, dunque. L’immagine che rappresenterebbe la (presunta) Vergine Maria – con il tatuaggio “Virgin” tra il collo e il seno – a seno scoperto ha fatto sollevare il tono delle polemiche, con tanto di insulti omofobi a condire il tutto. Ma c’è anche chi ricorda come l’iconografia artistica cristiana abbia più volte rappresentato la madre di Gesù Cristo a seno nudo.