I prestiti garantiti dallo Stato e i 5mila euro in più da chiedere

Il Messaggero spiega oggi che le condizioni più favorevoli ai mini-prestiti fino a 25 mila euro previste dagli emendamenti del decreto liquidità, saranno applicate anche a chi i soldi li ha già ottenuti dalla banca. Questo significa che, una volta che il decreto sarà definitivamente convertito in legge, si potrà chiedere alla banca che ha erogato il finanziamento di ottenere altri 5 mila euro e la possibilità di ripagare il prestito in 10 anni anziché in sei anni come previsto dal testo originario del provvedimento. A precisarlo è stato lo stesso emendamento approvato alla Camera.

I tempi di conversione del decreto ormai sono stretti. Il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sul testo. Fiducia che sarà votata oggi. Poi il provvedimento sarà trasmesso al Senato per la seconda lettura. Le novità introdotte in Commissione a Montecitorio non sono poche. Come detto, l’importo del prestito garantito al 100% dallo Stato è salito da 25 mila a 30 mila euro. La restituzione avverrà in 10 anni, ai quali si aggiungono due anni di preammortamento. Anche il calcolo del tasso massimo applicabile dalla banca è stato semplificato. Gli interessi non potranno andare oltre il Rendistato di pari durata (10 anni), maggiorato di uno spread dello 0.2 per cento.

Cambiano anche le condizioni per gli importi più alti: