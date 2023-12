La prevenzione è amica della nostra salute

Quello della prevenzione in ambito medico non è certo un concetto moderno. Già Ippocrate, primo medico della storia vissuto tra il V ed il IV a.C., arriva a sostenere attraverso la sua teoria degli umori che per stare bene è indispensabile un equilibrio fra questi. Da qui nasce l’idea che ognuno deve salvaguardare il proprio stato di salute fisico quotidianamente per preservare a lungo la sua salute.

Oggi sappiamo che il tema della prevenzione finisce sotto la lente d’ingrandimento anche per ragioni economiche. La percentuale di persone affette da patologie gravi aumenta a discapito del sistema sanitario che non riesce a far fronte a tutte le richieste. Ecco perché s’investe per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione anche con l’intento di migliorare la situazione sanitaria pubblica nei prossimi anni. Eppure, questo non è abbastanza.

L’importanza di abitudini salutari

Il modo migliore per prevenire malattie gravi o croniche è condurre uno stile di vita sano. Questo non significa solo assumere abitudini alimentari corrette e fare attività fisica. Negli ultimi anni, infatti, proprio la vita sempre più frenetica ha avuto un impatto significativo sulla nostra salute. Ciò ha comportato un aumento di persone affette da ipertensione, malattie cardiache e disturbi mentali.

Pur evitando inutili allarmismi, questo dato deve farci riflettere sull’importanza di mantenere un’attenzione costante nei riguardi della nostra salute. Si tende, infatti, spesso ad attivarsi solo in presenza di sintomi. Va da sé che adottare piccoli e grandi accorgimenti quotidiani non preclude in tutti i casi l’insorgere di malattie, ma può farlo in buona percentuale e soprattutto può ridurre l’impatto che hanno su di noi.

Visite mediche per un monitoraggio costante

Se una corretta igiene orale può evitare l’infiammazione alle gengive, effettuare determinati vaccini può ridurre il contagio di malattie trasmissibili. Allo stesso modo è consigliabile eseguire diagnosi precoci nei soggetti sani o che sono propensi a sviluppare determinati tipi di malattie. L’individuazione della patologia in fase iniziale riduce il rischio di mortalità.

Anche i pazienti che soffrono di altre malattie hanno l’interesse a monitorare il loro quadro clinico. In tutti questi casi oggi è possibile prenotare visite mediche direttamente online, potendo scegliere i centri più vicini e le prestazioni di cui si ha necessità. Insomma, se è vero che la prevenzione non equivale alla cura, è certo che gioca nella sua stessa squadra.