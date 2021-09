La grande festa azzurra: premiati al Quirinale da Mattarella i medagliati Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i medagliati Olimpici e Paralimpici e una rappresentanza di atleti italiani che hanno partecipato ai Giochi di Tokyo 2020. La cerimonia si è aperta con l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della Banda Interforze e la proiezione di un video dal titolo “Tokyo 2020”.

Sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, e la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, Valentina Vezzali. Successivamente gli Alfieri della squadra olimpica, Elia Viviani e Jessica Rossi, e gli Alfieri della squadra paralimpica, Beatrice Vio e Federico Morlacchi, hanno restituito al Capo dello Stato le Bandiere nazionali con le firme degli atleti vincitori di medaglia olimpica e paralimpica.

Il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti ed ha, quindi, consegnato agli atleti una medaglia ricordo.

All’incontro hanno partecipato i dirigenti del CIO, del CONI e del CIP, i Commissari tecnici delle discipline vincitrici di medaglie, e i vertici delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato in rappresentanza dei rispettivi Gruppi sportivi.

Un doveroso commiato allo sport azzurro che quest’estate è andato oltre le più rosee aspettative. “Oggi ci troviamo alla cerimonia di riconsegna della bandiera, all’epoca quella bandiera si caricò di sogni, speranze e ambizioni in quel di Tokyo oggi la riconsegnamo carica di 69 medaglie, ma non con meno sogni e ambizioni. Pensiamo già a Pechino e Parigi paralimpica. Oggi è però anche l’occasione per festeggiare nella casa degli italiani quelle straordinarie imprese sportive che hanno colorato l’estate sportiva.con atleti unici protagonisti di questo successo”, con la voce rotta dall’emozione si congeda così per il momento il presidente del Cip, Luca Pancalli, nel corso del suo intervento ai giardini del Quirinale alla cerimonia della riconsegna del tricolore al presidente della Repubblica dopo i Giochi olimpici.