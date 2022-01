“Io minacciato, è questo quello che volevate”, lo scontro tra Pregliasco e Borgonovo a Zonabianca | VIDEO

Non si spegne la eco mediatica e le polemiche dopo il servizio mandato in onda martedì da Mario Giordano a “Fuori dal Coro” e la successiva ripresa sul quotidiano La Verità sull’Ospedale Galeazzi di Milano e le presunte operazioni (non urgenti) rinviate per i pazienti che ancora non hanno ricevuto la terza dose. E negli studi di Rete4 si è consumato lo scontro tra il direttore sanitario del nosocomio ortopedico, Fabrizio Pregliasco, e il vice-direttore del quotidiano guidato da Maurizio Belpietro, Francesco Borgonovo.

A #ZonaBianca @preglias spiega a @franborgonovo, vicedirettore de La Verità, di essere stato minacciato dopo che il suo giornale ha pubblicato un articolo contro il suo ospedale pic.twitter.com/8DAoRe8l72 — Zona Bianca (@zona_bianca) January 19, 2022

Pregliasco-Borgonovo, lo scontro in diretta a Zona Bianca

Già nella tarda mattinata di ieri, Pregliasco aveva risposto alle accuse mosse dalla trasmissione di Mario Giordano, spiegando che il suo ospedale avesse posticipato solamente alcune operazioni non urgenti. Ma ieri sera lo scontro è proseguito. Dopo aver ribadito la sua posizione, infatti, il direttore sanitario dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano ha parlato delle minacce e degli insulti ricevuti nel corso della giornata, dopo che La Verità ha pubblicato l’articolo su questa notizia.

“Questa cosa mi ha fatto investire di insulti, di minacce e di elementi negativi. Perché è quello che volete. È ciò che volete”.

A queste parole, Francesco Borgonovo torna a utilizzare il grande classico: “Voi dovete curare tutti”. E Pregliasco lo blocca sottolineando come il suo ospedale stia curando tutti, ma il suo ospedale è “imballato”. Insomma, la scelta delle priorità è dovuto all’alto afflusso di pazienti durante una situazione pandemica molto complicata. E proprio durante questa discussione, il medico riceve una telefonata anonima (l’ennesima della giornata).

A #ZonaBianca il virologo @preglias riceve una chiamata da un numero anonimo, probabilmente un no vax che voleva minacciarlo. pic.twitter.com/TBaUbY2NDh — Zona Bianca (@zona_bianca) January 19, 2022

(foto e video: Da Zona Bianca, Rete4)