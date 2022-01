Ieri a Fuori dal coro sono state lanciate delle pesanti accuse all’ospedale Galeazzi di Milano e a Fabrizio Pregliasco, che ne è il direttore sanitario. Mario Giordano ha intervistato un certo “Kevin” che ha raccontato che è stato rifiutato dalla struttura sanitaria perché non vaccinato:

“Senza vaccino non posso operarmi” La testimonianza di Kevin a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/TYUSssTs6B — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 18, 2022

Il conduttore ha commentato l’episodio scagliandosi contro la scelta che secondo lui è stata adottata perché si è stati “discriminati in base a una propria scelta”. Ovvero quella di rifiutare i pazienti no vax. Come viene evidenziato anche negli ultimi 30 secondi di questo altro video di Fuori dal coro che chiosa “Niente super green pass niente cure:

Virus, ora negano anche le cure: “Senza vaccino, non ti opero”#Fuoridalcoro pic.twitter.com/FhTPBgr5g5 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 18, 2022

Ma è proprio così? Senza la terza dose di vaccino non si ha diritto a essere curati?

Fabrizio Pregliasco smentisce le accuse di “non accettare pazienti non vaccinati” di Fuori dal coro

A fare chiarezza su questa vicenda è proprio Fabrizio Pregliasco che ha smentito ad Affari Italiani la portata dello “scoop” di Fuori dal coro e de La Verità che oggi ha ripreso le accuse lanciate in trasmissione da Mario Giordano. Il medico ha infatti prima di tutto precisato che né durante la puntata né dal quotidiano nessuno ha pensato di interpellare lui o l’ospedale Galeazzi per una replica. Che avrebbe chiarito molte cose. Infatti secondo Pregliasco gli interventi che non sono stati effettuati sono procrastinabili perché non urgenti mentre in questo periodo la struttura sanitaria è sotto pressione e sta addirittura dedicando un intero piano solo ai malati COVID. Inoltre ha aggiunto che “Gli interventi di emergenza traumatologica sono tutti garantiti, ovviamente anche ai non vaccinati. Abbiamo selezionato alcune situazioni che possono essere procrastinate di qualche mese. Faccio un esempio, questo non credo che sia il momento per un paziente fragile di sottoporsi a un intervento procrastinabile, come l’alluce valgo, sia per la sua sicurezza sia per mantenere operativo e libero l’ospedale”. Insomma non solo non c’era urgenza ma si tratta anche di una misura di sicurezza che tutela i pazienti non vaccinati o senza terza dose che sappiamo essere fondamentale per essere protetti anche dal contagio della variante Omicron. Perché questo non è stato detto a Fuori dal coro?