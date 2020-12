Chi ha Postepay può avere il Cashback senza l’app IO

I clienti di Poste Italiane titolari di una delle 29 milioni di carte carta BancoPosta o Postepay in circolazione, possono iscriversi al piano cashback direttamente sulle App BancoPosta o Postepay, che contano gia’ 20 milioni di download. Lo ha detto Marco Siracusano, Amministratore Delegato di Postepay S.p.a., ai microfoni del TGPoste, il telegiornale dell’azienda, in un’intervista sul ruolo di Poste Italiane nel piano cashback del governo. “Poste Italiane – ha detto Siracusano – sta dando un grandissimo contributo al Piano Italia Cashless, a livello di evoluzione e solidita’ delle nostre piattaforme, nella costruzione e nella tenuta dell’impianto del cashback di Stato. Inoltre – ha sottolineato – diamo anche un contributo diretto: tutti i clienti di Poste Italiane titolari di una carta BancoPosta o Postepay possono iscriversi al programma direttamente sulle nostre App Postepay o App Bancoposta, abilitare le proprie carte e iniziare le attivita’ di pagamento in modo diretto, senza bisogno di fare altro, con la possibilita’ di monitorare le spese e quanto sta maturando il cashback”.

Ma le iniziative di Poste Italiane a supporto del Piano Italia Cashless non si fermano qui, a conferma del ruolo dell’azienda nell’inclusione digitale e nell’alfabetizzazione sui sistemi di pagamento digitali. “Lo sforzo di Poste Italiane – continua Siracusano – non e’ solo garantire 29 milioni di carte, ma anche un’iniziativa integrativa per favorire i pagamenti digitali piu’ innovativi, tramite app e QR code, una modalita’ innovativa su cui Poste Italiane sta investendo molto attraverso codice Postepay. Per questi ci sara’ un incentivo in piu’: chiunque infatti paghera’ tramite codice Postepay potra’ maturare un euro in piu’ di cashback per ogni operazione, che si aggiunge al 10% riconosciuto dallo Stato. La capillarita’ degli uffici postali e’ un elemento che favorisce questa nuova modalita’ di pagamenti digitali sicura e conveniente. Per questo riteniamo importante focalizzarci sugli uffici postali – ha concluso e Siracusano – e via via sui merchant che stiamo convenzionando a questa modalita’ di pagamento e di incasso”.