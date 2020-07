Il video della fuga di massa dei migranti da Porto Empedocle (e Salvini ci aggiunge i bonghi)

Un video pubblicato sul profilo Twitter di Matteo Salvini mostra una fuga in massa di migranti dalla tensostruttura allestita a Porto Empedocle (Ag).Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Anche in questo video, come in quello di Aboubakar Sohumahoro, il social media manager del Capitano ha aggiunto una musica di sottofondo con suoni di bonghi