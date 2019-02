Roma, il Ponte Flaminio a rischio

Il Ponte Flaminio di Roma è a rischio. L’infrastruttura che collega Lungotevere Salvo D’Acquisto a Viale di Tor di Quinto è malandato, al suo interno ridotto a un grosso grumo di ruggine, ponte Flaminio ha bisogno di cure immediate. A lanciare l’allarme sull’attraversamento di corso Francia sono i tecnici del Simu, il dipartimento dei Lavori pubblici del Campidoglio. La relazione firmata dall’architetto Claudio Luzi, accompagnata da decine di fotografie, lascia pochi dubbi: il cemento armato del gigante a sette arcate richiede interventi immediati.

Repubblica Roma racconta oggi cosa dice la relazione del SIMU: il Ponte Flaminio ha problemi di impermeabilizzazione che negli anni hanno portato a «un profondo ammaloramento del calcestruzzo fino alle barre d’armatura». Un problema evidente, segnalato anche dalle piante cresciute tra le statue in travertino della struttura progettata in pieno fascismo dall’urbanista Marcello Piacentini e poi completata per le Olimpiadi del 1960 dalla squadra di Pier Luigi Nervi. Le erbacce «creano con le loro radici percorsi per l’infiltrazione dell’acqua e testimoniano la costante presenza di umidità». Una criticità non da poco, se si considera che peraltro «il calcestruzzo con cui sono state realizzate le strutture interne di sostegno all’impalcato non appare particolarmente compatto».

Conclusione: «L’interno del ponte oggi è sicuramente un ambiente favorevole al rapido progredire della corrosione». Lo stesso si può dire dei pilastri del ponte attraversato ogni giorno da migliaia di auto, che «presentano il medesimo tipo e intensità di degrado dell’impalcato». Staffe e armature sono storte e mangiate dalla ruggine, alcune «zone sono prive di copriferro e di conseguenza risultano scoperte, corrose». Al punto che «alcune barre di armatura risultano interrotte». L’unica buona notizia, quella da cui riparte il Simu per allestire un piano straordinario di manutenzione da 10 milioni di euro, è che non tutto il ponte è ridotto nelle stesse condizioni.

