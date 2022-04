La polizia lo vuole fermare ma il pianista russo che suona musica ucraina per la pace continua | VIDEO

Mentre suonava brani del compositore ucraino contemporaneo Valentin Silvestrov durante un concerto per la pace, il pianista Aleksey Lyubimov è stato interrotto dalla polizia di Mosca che – con la scusa di un allarme bomba anonimo – gli hanno chiesto di alzarsi ed andare via. Lyubimov, che si stava esibendo insieme alla cantante Yana Ivanilova al centro culturale Rassvet, non ha creduto alla versione degli agenti, e ha continuato a suonare mentre i presenti applaudivano alla sua scelta.

La polizia lo vuole fermare ma il pianista russo che suona musica ucraina per la pace continua

Le immagini sono state filmate sul posto da qualcuno presente nel pubblico e hanno fatto rapidamente il giro del mondo, mostrando il livello capillare della censura di Putin in Russia. Proprio l’ex spia del Kgb, a un mese dell’invasione, aveva accusato l’Occidente di star cancellando la cultura russa. “L’ultima volta – ha detto il capo del Cremlino – furono i nazisti in Germania, quasi 90 anni fa, a portare avanti una tale campagna di distruzione di una cultura indesiderata. Ricordiamo bene le immagini dei libri bruciati nelle pubbliche piazze”.