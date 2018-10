Polizia, assunzioni rinviate: adesso tagli e trasferimenti

Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera fa sapere che le nuove assunzioni nelle forze dell’ordine promesse a gran voce dal ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la campagna elettorale e negli ultimi giorni sono rinviate di due anni. E che c’è un piano del Viminale, ancora riservato,che prevede la redistribuzione degli uffici — con priorità per questure e commissariati — in tutta Italia:

Il primo annuncio è degli inizi di agosto. Il governo si impegna ad assumere ottomila persone: 1.953 poliziotti, 2.155 carabinieri, 1.125 finanzieri, 861 guardie penitenziarie, 1.300 Vigili del fuoco. Ma il ministro dell’Economia Giovanni Tria non controfirma il provvedimento per mancanza di fondi. Il 13 settembre, durante una visita a Bari, Salvini dichiara che «nel decreto sicurezza ci sarà un notevole incremento della spesa e degli uomini che combattono la mafia e gestiscono i beni confiscati alle cosche in tutta Italia». Poi va oltre assicurando che nello stesso testo saranno comprese «le assunzioni straordinarie di 2.500 poliziotti e 1.500 Vigili del fuoco perché i soldi li stiamo trovando e il bello è che li recupereremo risparmiando più di 1 miliardo dall’immigrazione e dall’accoglienza a sbafo». Nel «pacchetto» controfirmato giovedì scorso dal Quirinale e pronto per l’esame del Parlamento, quella«voce» però non esiste.

In compenso ci sono altre sorprese allo studio del Viminale per le forze dell’ordine: proprio in queste ore i vertici deldipartimentostannomettendo a punto la riorganizzazione delle sedi con la supervisione del sottosegretario leghista Nicola Molteni. E scorrendo i numeri appare evidente che i conti non quadrano: