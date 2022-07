“Shakira, Shakira”: Pique contestato (e fischiato) in Nevada ogni volta che tocca palla | VIDEO

Barcellona-Real Madrid non è mai una partita come le altre, neanche se si tratta di un’amichevole estiva che, sulla carta, non conta nulla. Oltre alla maxi rissa che si è scatenata in seguito a un’azione di gioco, sugli spalti il difensore blaugrana Gerard Piqué è stato preso di mira dai tifosi madridisti, che hanno fischiato ad ogni suo tocco di palla e poi lo hanno irriso con il coro “Shakira, Shakira”.

Abucheos a Piqué y gritos de Shakira, Shakira #BarcelonavsRealMadrid pic.twitter.com/ZZV9Sb3QxZ — Eduard Cauich (@ecauich) July 24, 2022

Il calciatore si è da poco separato dalla nota cantante dopo una lunga relazione. Il pubblico presente all’Allegiant Stadium di Paradise, nel Nevada, stato con una folta comunità latinoamericana, sembra non aver apprezzato il comportamento dello sportivo, che avrebbe tradito più volte la ex moglie.