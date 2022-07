Simone Pillon elogia una proposta di matrimonio di un uomo a una donna convinto che estendere i diritti alle minoranze sessuali possa cancellare scene come questa in futuro

“Ondeggiamo tra la lotta al patriarcato e il gender fluid LGBTQERTY ma ancora ci commuoviamo quando un uomo si inginocchia davanti a una donna”: Simone Pillon è convinto che il riconoscimento dei diritti delle minoranze sessuali mini le proposte di matrimonio con l’uomo che dichiara il proprio amore alla compagna inginocchiandosi davanti a lei, e ci tiene a farlo sapere a tutti sui suoi social. Al netto del solito tentativo di ridicolizzare l’acronimo che raccoglie tutte le minoranze, Pillon aggiunge: “È successo anche l’altra sera. E, con buona pace delle ideologie, continuerà a succedere, fino alla fine dei tempi”. Sembra così ignorare che anche l’amore omosessuale, e qualsiasi altra forma di amore che non sia quella cisgender eterosessuale – l’unica concepita da Pillon – esistono da sempre e per sempre esisteranno, indipendentemente da ciò che lui pensa.

Ondeggiamo tra la lotta al patriarcato e il gender fluid LGBTQERTY ma ancora ci commuoviamo quando un uomo si inginocchia davanti a una donna.

È successo anche l’altra sera.

E, con buona pace delle ideologie, continuerà a succedere, fino alla fine dei tempi.

Auguri ragazzi! pic.twitter.com/X1utqKV1P8 — Simone Pillon (@SimoPillon) July 23, 2022

Pillon è preoccupato che gli omosessuali cancelleranno le proposte di matrimonio con l’uomo inginocchiato

In molti gli hanno fatto notare la violenza del messaggio veicolato, che esclude volutamente tantissime persone che non si riconoscono nell’immagine condivisa dal senatore. “Noi ci saremmo commossi anche se fossero stati due uomini o due donne. È l’amore che conta”, gli risponde un utente. E ancora: “E quindi? A nessuno dà fastidio questa scena. La differenza infatti è che c’è chi vorrebbe riconoscere dei diritti senza negarne altri e chi, ottuso e medievale come te, invece lede e nega quelli degli altri per preservare un inesistente status quo”. Qualcuno prova a fargli notare quanto accaduto a Cefalù, dove Elena Mangialardo, vicebrigadiere in servizio al radiomobile Cassia di Roma, ha sposato la sua compagna Claudia De Dilectis, cassiera romana, accompagnata dai riti tradizionali del protocollo cerimoniale dei carabinieri.