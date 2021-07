Sapevate che si possono acquistare bambini su internet? Lo ha detto ieri in Senato Simone Pillon durante il dibattito sul DDL Zan. Ora rimane solo da chiarire se ci vuole anche Amazon Prime per la consegna

Pillon e il delirio sui bambini acquistati su internet con il DDL Zan | VIDEO

Continua oggi, con il voto sulle sospensive, il cammino del DDL Zan in Senato dopo che l’aula ieri ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità, avanzate da Lega e Fratelli d’Italia. In un clima da stadio un passaggio dell’intervento di Simone Pillon ha fatto sobbalzare dalla sedia più di una persona:

Pillon: “Il bambino ha diritto a una mamma e a un papà e a non essere acquistato su internet”

Il famoso shopping omosessuale. Buongiorno 2021 #votate_oggi_DdlZAN #ddlzan pic.twitter.com/iRrxg0iYFf — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 13, 2021

Il senatore della Lega nel suo intervento aveva detto “Siamo qui a discutere di questo ddl contro cui hanno alzato la voce non solo pericolose associazioni omofobe, ma anche tanti moderati. L’articolo 1 del ddl Zan viola l’articolo 3 della Costituzione come ha detto un insigne giurista del calibro di Giovanni Maria Flick in audizione” ma vi sono “molti altri problemi di costituzionalità. “Chiedo ai colleghi” che sono a favore del ddl Zan “se sarà ancora possibile parlare contro il matrimonio dello stesso sesso o dichiararsi contrari alla maternità surrogata o se tutto questo sarà letto come istigazione alla discriminazione…”, aveva spiegato Pillon affermando che anche l’articolo 21 della Costituzione fosse violato. Poi il voto non gli ha dato ragione. E l’apoteosi è arrivata quando il senatore ha detto: “L’attenzione del legislatore deve privilegiare i diritti del bambino che ha diritto alla mamma e al papà e ha diritto a non essere acquistato su internet”. Pillon come in altre occasione ha non solo rilanciato la bufala della maternità per altri in Italia se passasse il ddl Zan, ma lo ha fatto anche inventandosi una pratica inesistente in tutto il pianeta. Oltretutto una statistica di qualche anno fa, ma ancora attuale, rilevava come ad avvalersi del cosiddetto “utero in affitto” fossero nella maggioranza le coppie etero. E quindi cosa c’entrerebbero “le coppie same sex”, come le chiama Pillon?