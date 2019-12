Pietro Genovese: il tasso alcolemico a 1,4 grammi al litro

Il tasso alcolemico di Pietro Genovese, indagato per omicidio stradale in relazione alla morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, è di 1,4 grammi al litro. Per la normativa vigente è consentito mettersi alla guida con un tasso di alcolemia di massimo 0,5 g/litro. Il test ha avuto anche un esito non negativo per altre varie sostanze stupefacenti.

Sul passato del 20enne ci sarebbero anche due casi di possesso di droga. Nel pomeriggio intanto, all’istituto di medicina legale dell’università della Sapienza è fissata l’autopsia delle due giovani vittime. Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli sono morte dopo essere state investite dalla Renault Koleos guidata da Genovese. Lungo corso Francia, tra via Flaminia Vecchia e la rampa di accesso dalla via Olimpica, nel cuore della movida di Roma nord, hanno scavalcato il guardrail che separa le due carreggiate dello stradone, e malgrado il semaforo fosse verde per chi passava in automobile, loro hanno attraversato.

La Procura di Roma ha affidato incarico per effettuare l’autopsia sui corpi di Camilla e Gaia. L’atto istruttorio è stato disposto dal pm Roberto Felici, titolare del fascicolo in cui è indagato per omicidio stradale Pietro Genovese che era al volante dell’auto. Sarà inviata entro oggi in procura a Roma dagli agenti della Polizia di Roma Capitale del Gruppo Parioli un’informativa dettagliata sull’incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsi a Corso Francia (Roma), nel quale sono morte due sedicenni. Nella comunicazione di notizia di reato sono contenuti gli esiti dei rilievi eseguiti sul luogo dell’incidente, i primi risultati degli esami tossicologi, le testimonianze raccolte e le altre fonti di prova emerse nel corso dell’attività investigativa. Al 20enne alla guida, Pietro Genovese, sono stati sequestrati la macchina e il cellulare, quest’ultimo in particolare per verificare se il giovane lo stesse utilizzando.

