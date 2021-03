La retromarcia di Pietro Aradori che smentisce se stesso e il suo post negazionista

Era talmente convinto di ciò che aveva condiviso su Facebook da dissociarsi da se stesso, chiedere scusa e annunciare di essere pronto a sottoporsi alla vaccinazione anti-covid quando arriverà il suo turno. Le ultime 24 ore di Pietro Aradori sui social non sono state tranquillissime. Il cestista della Fortitudo Bologna e della Nazionale italiana, aveva condiviso sul proprio profilo privato un post complottista e negazionista sulla pandemia: parole e musica di Cesare Sacchetti, noto cospirazionista social che spaccia bufale come notizie reali su Twitter (e non solo), ma che lui – nei commenti – aveva approvato al cento per cento. Poi il passo indietro e l’auto-stoppata.

Pietro Aradori e il suo post negazionista

“Se il vaccino è la cura, come la dittatura dice, e se sempre più persone se lo stanno inoculando, distruggendosi da sé, perché allora si deve chiudere tutto? Se queste varianti davvero esistono e si chiude per quello, allora perché fare un vaccino che di fatto è inutile contro queste presunte mutazioni e non consente nemmeno di tornare a vivere senza mascherine e distanziamento? Delle due l’una. O non si deve fare il vaccino perché inutile, oppure si deve riaprire tutto perché il vaccino serve davvero a mettere fine alla cosiddetta pandemia. In ogni caso la dittatura mondialista sta mentendo”. Parole di Cesare Sacchetti condivise da Pietro Aradori. Nei commenti, infatti, lo stesso cestista aveva specificato: “Ovviamente non sono parole mie, non sarei riuscito a buttar giù così bene il mio pensiero, ma è esattamente ciò che penso”.

Poi le scuse: mi vaccinerò

Dopo le polemiche, Aradori è intervenuto postano un messaggio nelle sue IG Stories: “Io non sono un negazionista e farei il vaccino oggi stesso. Il discorso che ho postato verteva su altri punti ma può venire strumentalizzato. Non travisate parole non mie utilizzandole a vostro piacimento. Uso sempre tutte le precauzioni perché è corretto e ci credo. Un abbraccio a tutti”. Insomma, nella stessa frase dice che si vaccinerà – quindi smentisce se stesso e il post condiviso su Facebook -, ma che quanto scritto da Sacchetti (noto negazionista complottista) sia corretto. Delle due l’una: o sostiene che l’emergenza sia farlocca, oppure sostieni l’utilità del vaccino e delle precauzioni sanitarie.

