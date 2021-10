Gay contronatura? Piero Angela smentisce (e zittisce) gli omofobi con la scienza | VIDEO

La lucidità e la saggezza di Piero Angela sono evidenti a tutti. Il noto divulgatore scientifico, dopo essersi già schierato in favore della scienza durante questo lunghissimo anno e mezzo abbondante di pandemia, torna a parlare in televisione alla vigilia del ritorno di Superquark+. Ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa” (su RaiTre), si è parlato anche di alcuni aspetti che saranno trattati nella prossima stagione della sua trasmissione (in onda su RaiPlay). In particolare ci si è concentrati sugli aspetti della vita di coppia. Senza distinzioni. Perché, anche alla veneranda età di 92 anni, Piero Angela dimostra di essere sempre al passo con i tempi e tocca le corde giuste per spiegare una cosa semplice (ma complessa) come l’amore. In tutte le sue forme.

Piero Angela smentisce (e zittisce) gli omofobi con la scienza

“Nella prima puntata io faccio una premessa: guardate, noi parleremo prevalentemente della coppia uomo-donna, ma sappiamo che oggi finalmente le coppie omosessuali hanno potuto trovare una liberazione da una repressione terribile”. Il divulgatore scientifico prosegue spiegando alcuni aspetti fondamentali delle relazioni umane, a prescindere dal genere. Perché le evidenze – anche se alcuni faticano a vederle – ci sono, così come le dinamiche di coppia che sono del tutto uguali: sia tra le coppie omosessuali, sia tra quelle eterosessuali.

“C’è una cosa importante da capire. Spesso viene vista l’omosessualità come un rapporto fisico, così contro natura. In realtà, le coppie omosessuali fanno esattamente lo stesso percorso. Attrazione, innamoramento, gelosia, tradimento, vita di coppia, i figli. Hanno sentimenti, amori, passioni. Esattamente come le coppie eterosessuali. Questo bisogna capirlo bene, perché altrimenti non si capisce questa necessità di esprimersi che hanno e che finalmente hanno conquistato”. Evidenze empiriche che si palesano nei rapporto umani quotidiani.

(foto: da Che Tempo che fa, RaiTre)