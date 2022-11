Piantedosi promette ai sindacati che accetterà le modifiche sui rave

Al termine della riunione di questo pomeriggio al Viminale con i segretari generali della Cgil, Maurizio Landini, Cisl, Luigi Sbarra e UIl, Pierpaolo Bombardieri, il ministro dell’Interno Piantedosi ha rassicurato le parti sociali sulla tanto discussa norma anti-rave: “Ho avuto modo di ribadire che l’applicazione delle recenti misure adottate dal Governo è limitata alla specifica ipotesi della organizzazione dei rave party e che le nuove disposizioni non intaccano in nessun modo i diritti costituzionalmente garantiti, come quello di manifestare”.

“In ogni caso – ha aggiunto Piantedosi – in sede parlamentare appoggerò qualsiasi modifica al testo normativo indirizzata nel senso di meglio precisare, qualora lo si ritenga necessario, i confini della nuova fattispecie penale”. A termine dell’incontro, il ministro dell’Interno ha ringraziato “ancora una volta il mondo sindacale per il delicatissimo ruolo svolto a servizio del nostro Paese”.

Il testo del 434-bis elaborato dal Governo Meloni si rivolge attualmente a tutti coloro che invadono “terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica” in “un numero di persone superiore a cinquanta”. Questo significa che qualunque raduno ritenuto “pericoloso” in cui si contino più di cinquanta persone potrebbe potenzialmente essere punito appellandosi alla nuova norma, la cui “ampiezza” aveva fatto storcere il naso pure a molti costituzionalisti e giuristi.

Da parte sua, il segretario della Cgil Maurizio Landini ha così commentato l’incontro di oggi con Il titolare del Viminale Piantedosi: