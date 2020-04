Test sierologici: il piano in cinque mosse per la Fase 2

Michele Bocci spiega oggi su Repubblica che i test sierologici sono una delle cinque mosse del governo per la Fase 2. L’indagine sierologica riguarderà 150mila persone e servirà a capire quanto e come ha circolato il virus nel nostro Paese. L’idea è di partire presto, nel giro di una decina di giorni, ma i tempi dipenderanno da quelli della gara bandita dal commissario Arcuri. Più o meno un kit per fare l’esame costa 20 euro, una cifra che potrebbe cambiare a seconda delle offerte dei privati.

L’indagine è uno dei cinque passaggi sanitari fondamentali individuati dal ministro alla Salute Roberto Speranza per avviare la fase 2. A breve dovrebbe essere pronto il progetto della app per il tracciamento, elaborata dai tecnici del ministero dell’Innovazione, poi si dovrà lavorare sul distanziamento sociale dando una serie di indicazioni sui luoghi, pubblici e non solo, inoltre dovranno essere predisposti ospedali dedicati ai pazienti Covid-19, e infine va potenziato il territorio per intercettare, curare e isolare i nuovi casi. Per portare avanti questo ultimo punto sono previste nuove assunzioni che dovrebbero rinforzare i dipartimenti di prevenzione della Asl.