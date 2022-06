“Peschiera era solo il riscaldamento, vedremo a Riccione come sarà”. Su TikTok si diffondono le “minacce” di gruppi di minorenni, gli stessi che hanno seminato il panico a Peschiera del Garda il 2 giugno, quando a migliaia si erano dati appuntamento per un rave non autorizzato generando panico in città. Del caso si è parlato molto anche in relazione alle molestie subite da alcune ragazze che si trovavano sullo stesso treno di un gruppo di ritorno dall’evento. Evento che potrebbe quindi vedere nuove tappe, mettendo in allarme chi dovrebbe essere preposto alla sicurezza.

“Dopo Peschiera, saremo a Riccione”: la minaccia di un nuovo rave su TikTok

Il questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, ha assicurato intransigenza massima, mentre non si placa la rabbia della sindaca di Peschiera del Garda, Maria Orietta Gaiulli, che ha scritto una lettera al Governo, al Prefetto e al Questore di Verona, chiedendone le dimissioni. “In maniera provocatoria ho detto che ci deve essere qualcuno che si dimette perché, se andiamo ad analizzare e a ‘grattare’ le carte, probabilmente qualcuno che ha sottovalutato c’è stato, e c’è anche qualcuno che poteva probabilmente tamponare il problema fin da subito, dando sicurezza sulle proprie spiagge. Noi siamo stati oggetto di disgrazia per il fatto che siamo vicini a una spiaggia libera”. “Le indagini stanno procedendo anche se è ancora presto, per ora il fascicolo resta aperto contro ignoti”, ha detto il procuratore di Verona, Francesco Bruni, che sta seguendo l’indagine su quanto accaduto.