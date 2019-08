Pescasseroli, il video dell’orsa con il suo cucciolo a spasso

In questo video pubblicato sulla sua pagina facebook dal Comune di Pescasseroli possiamo ammirare un filmato girato nella notte tra sabato e domenica a Pescasseroli, la “capitale” del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise. A far bella mostra di sé è stata un’orsa senza radiocollare, e quindi sconosciuta, con un bell’orsetto alle calcagna. I due animali hanno percorso viale Santa Lucia per poi raggiungere la piazza principale. Gli orsi confidenti non hanno paura dell’uomo e si comportano come se non esistesse, ma in questo caso il plantigrado adulto avanzava innervosito, forse perché seguito dalle auto, guardando ripetutamente prima il cucciolo, poi la strada. Un altro paio di pose per quei turisti che non hanno tagliato la corda, poi via, nei boschi vicini, dove sicuramente l’orsa ha la sua tana.

Nei Parchi abruzzesi ci sono circa cinquanta orsi, tra i quali numerose femmine fertili, e questa è una buona notizia per la specie. Se della mamma appena entrata in scena con il cucciolo si sa poco, tranne che era già stata avvistata nelle selve di Pescasseroli, degli altri orsi si conosce quasi tutto. A partire da Gemma, anziana, progenitrice di molti giovani adulti della zona. C’è poi la vera Vip, Peppina, che se ne va in giro con tre orsetti nella zona di Pettorano. Per finire Giacomina, l’incubo del guardia parco di Civitella Alfedena, dove ha mangiato tutte le mele del frutteto.

Leggi anche: Reddito di cittadinanza, il record a Rota Greca (Cosenza)