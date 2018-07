Chi è Perla Tiziana e perché ha bloccato tutti su Twitter

Chi è PerlaTiziana (@perlatiziana su Twitter)? Se lo sono chiesti in molti ieri dopo aver scoperto che questo misterioso account li aveva bloccati apparentemente senza motivo. O meglio forse un motivo c’è. Perché Tiziana è diventata improvvisamente famosa grazie ad un suo folgorante tweet in difesa del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lunedì il Segretario della Lega è andato all’attacco del procuratore capo di Torino Armando Spataro che aveva ricordato come secondo la legge «non si può respingere in mare gli immigrati e non vagliare la loro richiesta di status di rifugiato politico».

Perla Tiziana e la battaglia contro il pollice opponibile

Sprezzante – e completamente fuori bersaglio – come al solito il commento del ministro che ha commentato la dichiarazione di Spataro cinguettando «forse il procuratore capo di Torino pensa che l’intera Africa possa essere ospitata in Italia? Idea bizzarra». Qualcuno ha fatto notare che in realtà il procuratore non aveva detto questo, e nel farlo ha consigliato «di leggere tutto l’articolo prima di usare il pollice opponibile e twittare». Ed è proprio a questo punto che entra in scena Tiziana. Un account che – pare di capire – appartiene ad una fan sfegatata del ministro.

Dimostrando di avere più di un pollice opponibile ma di non sapere che cosa sia la signora replica all’indicibile offesa nei confronti di Salvini dicendo che «il pollice opponibile lo avrà lei!!». È l’inizio della fine perché in molti hanno iniziato a prendere in giro Perla Tiziana. Troppo facili e scontate le battute sui leghisti che improvvisamente si trovano ad avere ben due pollici opponibili e non sanno bene che farci.

Fino a quel momento Tiziana aveva il profilo aperto e tutti potevano leggere e commentare quello che scriveva. Evidentemente l’assalto non è stato gradito e come prima reazione la signora ha deciso di bloccare tutti.

Da #chiudiamoiporti a chiudiamo i tweet

Sono stati in moltissimi ad essere bloccati da Tiziana. Alcuni senza motivo (o forse perché avevano messo like ad uno sfottò). Lei, in uno degli ultimi post visibili faceva sapere che se ne fregava del numero di follow, «io blocco e basta».

Evidentemente Tiziana Perla non aveva ancora scoperto che si poteva mettere il “lucchetto” all’account limitandone la visibilità solo ai follower approvati. Lo farà successivamente, ma ormai era troppo tardi.

I bloccati infatti hanno iniziato a twittare su #perlatiziana e sul suo blocco preventivo e così l’hashtag è diventato tra i più popolari del giorno.

Molti hanno scoperto di essere stati bloccati, altri non capivano chi fosse questa #perlatiziana di cui parlavano tutti.

Anche Simona Ventura è stata catturata dal vortice e ha chiesto ai suoi follower di spiegarle chi fosse.

Non si sa se Perla Tiziana sia un troll, quello che è certo è che ha bloccato anche utenti che non avevano mai avuto a che fare con lei né avevano espresso giudizi riguardo i suoi pollici opponibili. E c’è chi ha iniziato a sfoggiare il blocco come un attestato di stima e di appartenenza al popolo dei radical chic con Rolex e attico a New York (anche senza Rolex e attico).