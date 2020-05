Le mozioni di sfiducia contro il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, “sono strumentali, sono un attacco a tutto il governo che pero’ compattamente sta qui e risponde con il coraggio del proprio operato”. Lo ha detto il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Senato Gianluca Perilli durante le dichiarazioni di voto. “Questo governo lo butteranno giu’ i cittadini quando e come vorranno”.

«La trattativa Stato-Mafia? C’è stata durante i governi di Forza Italia con la Lega»

“Come avete il coraggio di farci la lezione sulla trattativa Stato-mafia? Di Matteo e Bonafede stanno dalla stessa parte per fare andare avanti il Paese nella giusta direzione. Il ritorno in carcere dei boss smentisce tutte le congetture dell’opposizione”, ha aggiunto Perilli: “Bonafede è stato posto alla gogna mediatica. Siamo ad un attacco a tutto il governo che risponde con la propria presenza compatta in questa Aula. Ma non sarete voi della opposizione a farlo cadere, semmai i cittadini con il voto”, aggiunge chiedendo all’opposizione di “far dimettere dall’antimafia chi è stato destinatario di una richiesta di arresto. Noi sosterremo Bonafede con le sue leggi. Ha diritto di essere rispettato. Le illazioni non fanno del male solo a lui ma a tutto il governo. La Lega invece spieghi l’emendamento Arata o dove son finiti i 41 milioni”, ha detto.

Per poi andare al punto: l’idea di una “interferenza della mafia” nelle decisioni del ministro della Giustizia Bonafede “non si può accettare, questa è un’offesa all’intero Paese che il ministro rappresenta”. “Mi fa piacere si parli della trattativa ma credo sia poco accorto. Il termine trattativa mi ricorda la trattativa Stato-mafia che è avvenuta durante i governi di Lega e Forza Italia”, ha rimarcato il grillino.

Leggi anche: Le linee guida della Lombardia che costringono i familiari a stare a un metro di distanza al ristorante