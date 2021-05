Per quanti soldi hanno tenuto aperta quella funivia costata la vita a 14 persone?

28 giorni di apertura che hanno portato poche decine di migliaia di euro. Questo il guadagno per aver tenuta aperta una funivia che doveva esser chiusa. Questo il prezzo per le 14 vite andate perdute

Erano consapevoli di quel che avevano fatto. Erano consapevoli di aver bloccato l’impianto dei freni di emergenza che, poi, ha dato vita alla tragedia della funivia Mottarone. Quattordici persone sono decedute e il piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto, salvato dai medici è l’unico punto di luce di una vicenda assurda. Il tutto per un guadagno misero rispetto al valore della vita delle persone. Si parla, infatti, di un guadagno massimo di circa 5mila euro al giorno.

Funivia Mottarone, per quanti soldi è stata tenuta aperta

Ma questo calcolo è fatto su una stima ottimistica. Per questa manciata di euro, i responsabili dell’incidente hanno deciso di andare avanti e di non fermarsi e riparare i guasti. I soldi e l’avidità del guadagno. Certo, dopo mesi difficili per gli effetti della pandemia, ma questa non può essere una giustificazione per quanto accaduto. La funivia Mottarone era stata riaperta al pubblico lo scorso 26 aprile. Poi, 28 giorni dopo, la tragedia evitabile se si fosse messa in prima piano la sicurezza rispetto ai soldi. E il calcolo dei guadagni non può che far accrescere la rabbia. Come riporta Lodovico Poletto su La Stampa:

Centoquarantamila euro: ed è un calcolo esagerato perché le cabine che scalano la montagna che sovrasta i laghi più belli del l’Italia, non hanno fatto 20 corse al giorno (come da orario per la stagione estiva 2021) a pieno carico, dal 26 aprile a domenica a mezzogiorno.

La somma totale, dunque, è una mera stima in base ai ritmi – come previsto dagli orari per la stagione estiva – a pieno carico. Un pieno carico che non si è verificato. Per questo motivo, quei 140mila euro in 28 giorni di attività sono una stima “positiva” rispetto a quanto realmente guadagnato. Ma si tratta di un punto base per cercare di capire quale valore sia stato dato alla vita delle persone. Cinquemila euro al giorno, forse. Una manciata di soldi.

(foto IPP/imagostock/Xinhua/VDF)