“Ho avuto il covid, in terapia intensiva mi hanno salvato la vita. Sarò grato per sempre ai medici”. Andrea Pennacchi, colonna di Propaganda Live, a Diego Bianchi racconta la sua esperienza di malato covid.

“In rianimazione mi hanno salvato la vita”: Pennacchi e la testimonianza commossa dopo il COVID | VIDEO

“Ad un certo punto, pur cercando di stare attento sento di avere la febbre e ho il respiro corto. Faccio il tampone, è covid. Mi metto al letto, faccio quello che dice il medico di base”, dice l’attore, che nella trasmissione di La7 regala perle interpretando il celebre Pojana.



“Il covid però ad un certo punto decide di fare quello che vuole, se andare verso la guarigione o no. Il mio, carogna, è andato verso il peggioramento. Sono finito in ospedale, in rianimazione, dove mi hanno letteralmente salvato la vita”, aggiunge. “Poi ho fatto convalescenza nel reparto covid e poi a casa, grazie ai medici. Ho trovato personale di grandissimo spessore, professionale e umano, anche in condizioni difficilissime riescono ad essere gentili e a fare quello che serve. Posso solo essere grato in eterno”, dice Pennacchi.

