Il Coronavirus è tornato a Pechino su cibi congelati?

Mentre Pechino fronteggia un nuovo focolaio di Coronavirus SARS-COV-2 che ha prodotto finora 183 malati di cui una dozzina in gravi condizioni e che pare partito dal mercato di Xinfadi, la Cina fa sapere che ci sono evidenze sul fatto che la nuova ondata di COVID-19 sia arrivata dall’Europa. Spiega oggi Il Messaggero:

«In base a risultati preliminari genomici ed epidemiologici, il virus arriva dall’Europa, si legge nel comunicato della Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie. Non solo, ma «è diverso da quello che si sta attualmente diffondendo in Europa». Il Centro specifica che sarebbe «più vecchio rispetto al virus che si sta attualmente diffondendo in Europa». La Cina è sotto pressione da parte della Comunità internazionale affinché si eviti quanto successo alla fine dell’anno scorso a Wuhan, quando ritardi e omissioni da parte delle autorità locali favorirono la diffusione del virus che sarebbe presto diventato pandemia.

Zhang Yong – ricercatore dell’Istituto nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie virali – ha spiegato che il virus potrebbe essere arrivato a Pechino nel cibo congelato d’importazione, senza mutare durante il trasporto e lo stoccaggio. È questo il motivo per il quale secondo Zhang – il suo genoma è molto più simile a quello originario in Europa. Soltanto i test di laboratorio potranno invece aiutare a capire le modalità esatte attraverso le quali si è trasmesso. «Sono arrivate diverse sequenze genetiche» e il “ceppo” virale che ha provocato il focolaio di Pechino «è strettamente correlato con il ceppo europeo», ha confermato ieri Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico per il coronavirus dell’Oms.