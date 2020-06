I positivi al Coronavirus oggi sono meno infettivi?

Ieri il Corriere della Sera ha ospitato un’intervista a Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Mario Negri che ha illustrato i risultati di una ricerca che sostiene che i nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 non sono contagiosi (o, più correttamente, che lo sono molto di meno rispetto ai primi. Oggi il quotidiano ospita altre opinioni sull’argomento che non sono esattamente convergenti:

Sergio Harari, direttore dell’Unità operativa di Pneumologia all’ospedale San Giuseppe di Milano invita alla cautela: «È pericoloso far passare il messaggio che i soggetti positivi non siano contagiosi. Può forse succedere per un sottogruppo di pazienti nei quali le tecniche diagnostiche molto sensibili riconoscono parti di Rna virale quando il virus non ha più significato clinico, ma generalizzare è un azzardo. I focolai in Germania, a Pechino e in Lazio inducono a cautela. Confermo che i ricoveri sono molto calati ma oggi non sappiamo perché qualcuno è asintomatico e qualcun altro si ammala gravemente e muore. Su 250 pazienti di una Rsa lombarda, 40 sono morti. L’80% dei restanti 210 aveva tampone o sierologia positivi e si sono ammalati in modo lieve e asintomatico. Tutti gli ospiti erano anziani e con problemi di salute, ma perché non sono stati colpiti allo stesso modo?».