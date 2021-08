Andrea Santucci a Colleferro è stato capogruppo per la Lega in consiglio comunale. Ora non è iscritto al Carroccio ma dopo Durigon fa un’altra proposta choc. Dedicare una piazza di Roma a Hitler

Andrea Santucci a Colleferro è stato capogruppo per la Lega in consiglio comunale. Poi si è candidato con la Lega. Ora non è iscritto al partito di Matteo Salvini ma ha appoggiato la proposta di Durigon di intitolare un parco a Latina ad Arnaldo Mussolini rilanciando con un suggerimento ancora più scioccante. Rinominare Piazzale dei Partigiani, a Roma, ad Adolf Hitler. Così come la piazza gli era stata dedicata nel 1938 in occasione della visita del fuhrer nella Capitale. C’è solo un piccolo particolare. Nel 1938 c’era il regime fascista.

“Intitolate piazzale dei Partigiani a Hitler”: la proposta dell’ex consigliere della Lega di Colleferro

Repubblica Roma ha riportato le parole choc di Andrea Santucci: “Se solo avessi il potere di farlo, anche piazzale dei Partigiani a Roma Ostiense mi piacerebbe che tornasse a chiamarsi Piazzale A. Hitler. Mi hanno insegnato che la storia insegna e nel bene e nel male questa è la nostra storia, credo anche che per la cecità di alcuni perdiamo moltissimo in termini di turismo nel voler nascondere”. L’ex consigliere della Lega le ha utilizzate non solo per difendere le posizioni di Durigon, che aveva proposto di dedicare il parco di Latina che ora è intitolato a Falcone e Borsellini ad Arnaldo Mussolini, ma per rilanciare ancora più provocatoriamente:

Poco dopo è arrivata la presa di distanza del Carroccio: “Andrea Santucci non è iscritto alla Lega e quindi non parla a nome del partito, né lo rappresenta in alcun modo. Qualsiasi tentativo di coinvolgere la Lega per alcune dichiarazioni di questa persona significa diffondere falsità e costituisce una grave strumentalizzazione politica: siamo pronti a difendere le nostre ragioni e ripristinare la verità nelle sedi appropriate”, ha dichiarato Tony Bruognolo, Coordinatore Lega provincia Roma Sud. Di certo però Santucci è stato consigliere per la Lega a Colleferro nella consiliatura dal 2015, come dimostra anche questo video, e poi nel 2020 si è ricandidato con il Carroccio senza essere rieletto.