Il leghista Durigon vuole sostituire Falcone e Borsellino con Arnaldo Mussolini

Da quando Claudio Durigon è entrato a far parte del governo dei migliori, le cose per la Lega non sono andate benissimo. Ora il segretario all’economia del Carroccio ha lanciato una nuova edificante proposta per la sua Latina. Ad ottobre anche il capoluogo pontino si troverà alle urne, e Durigon ha cominciato la sua campagna elettorale strizzando l’occhio ai camerata. Come? Cancellando il parco Falcone e Borsellino per dedicarlo ad Arnaldo Mussolini, fratello del duce.

Durigon avrebbe presentato la proposta nel corso dell’incontro che si è tenuto negli scorsi giorni alla presenza di Salvini, accorso a Latina per la raccolta firme sul referendum della giustizia. Secondo il leghista questo restituirebbe le origini a Latina, comune nato negli anni del fascismo con il nome di Littoria. Durigon nel corso del suo intervento ha spiegato che “Questa è la storia di Latina che qualcuno ha voluto anche cancellare con quel cambio di nome a quel nostro parco, che deve tornare a essere quel parco Mussolini che è sempre stato, su questo ci siamo e vogliamo andare avanti“.

Piuttosto che fugare i dubbi su quanto da lui detto a giornalisti, #Durigon fa parlare di sé chiarendo quanto sia per lui importante il duce, tanto da preferire lo stesso a #Falcone e #Borsellino.

