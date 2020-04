Coronavirus: cosa cambierà per parrucchieri e centri estetici

Quando avranno il permesso di riaprire, ovvero dopo la fase 2 dell’emergenza Coronavirus, molto cambierà per parrucchieri e centri estetici. Spiega oggi il Corriere della Sera che il futuro dei saloni di bellezza sarà fatto di poltrone distanziate, kit monouso, spazzole impacchettate e sterilizzatori. Parla Rossano Ferretti:

«Ho sempre avuto un atteggiamento critico nei confronti dell’igiene dei saloni: ogni volta che un cliente si siede al lavaggio deve poggiare la testa su un piano sterilizzato e questo dovrà valere doppiamente per il futuro». In questo nuovo scenario c’è anche un ruolo più attivo del cliente e più educativo del parrucchiere. «Già in tempi non sospetti incoraggiavo le donne a farsi belle da sole, a casa: sono sempre stato convinto che la libertà dalla piega sia una forma di libertà femminile e insegno alle mie clienti come valorizzarsi anche con il phon e la spazzola di casa». Chi sopravviverà dovrà rivoluzionare il modo di lavorare, a partire dall’orario. «I negozi dovranno trovare il modo di essere profittevoli, sia in termini di spazio che di ore: meglio 5 poltrone ben utilizzate che 20 malgestite. Ma soprattutto basta con la fascia classica 10-18, bisogna adeguarsi alla tabella oraria americana e giapponese che permette, facendo turni alterni, di tenere aperti fino alle 21. In questo modo si può offrire un servizio più ampio e soprattutto scaglionato: il concetto di salone pieno di clienti è del tutto superato, i miei negozi sono pensati come stanze private».

Gli stessi problemi li segnala Andrea Corda, presidente di Atar22 che distribuisce Skin’s brasilian waxing e Wax and be metodo brasiliano per la depilazione.