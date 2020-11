La chiusura di parrucchieri e centri estetici

Sarà lockdown? Dall’ultima riunione del CTS sembra che non ci sarà nessun lockdown nazionale né regionale ma chiusure provinciali laddove è necessario. Secondo il Messaggero la stretta riguarderà anche i negozi, che avranno limitazioni di orario, e parrucchieri e centri estetici saranno chiusi Chiusura totale per parrucchieri e centri estetici. All’interno del Dpcm, che dovrà…

Chiusura totale per parrucchieri e centri estetici. All’interno del Dpcm, che dovrà passare al vaglio del Parlamento, delle Regioni e del Cts e quindi potrebbe subire modifiche, sembra che troverà spazio anche la serrata totale per tutte le attività che si occupano di cura della persona. Al pari dei vari centri scommesse, sale bingo, cinema e teatri infatti, i parrucchieri non verranno più considerati essenziali. Per il momento erano stati salvati solo dai rigidi , protocolli stabiliti in occasione del primo lockdown che, numeri alla mano, sembrano aver consentito lo svolgimento delle attività senza causare alcun focolaio.

Per quanto riguarda gli altri negozi la chiusura potrebbe essere anticipata alle 18 come già avvenuto per bar e ristoranti. Una misura ideata per limitare gli spostamenti. Proprio come accaduto anche a marzo però, il provvedimento non sembra riguardare le rivendite di generi alimentari come i supermercati. Sarà quindi possibile continuare a fare la spesa normalmente, fatte salve limitazioni regionali di coprifuoco