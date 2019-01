Gianluigi Paragone a processo per istigazione a delinquere

Gianluigi “Bombatomica” Paragone va a processo per istigazione a delinquere in quel di Varese insieme a Gilberto Penza di Radio 105. Lo racconta oggi Il Giornale in un articolo a firma di Fabrizio Boschi, precisando che la storia per cui il senatore del MoVimento 5 Stelle già direttore della Padania finisce a giudizio riguarda un intervento del luglio 2016:

Un video che Paragone e Gilberto Penza di Radio 105 pubblicarono su Youtube il 18 luglio 2016 e nel quale esprimevano, pur senza far nomi, giudizi su una vicenda ben nota alle cronache di quel periodo. Un episodio per il quale i due giornalisti auspicavano che fossero i detenuti delle carceri sarde a fare giustizia: «Questa è gente di m…, non si può parlare di bullismo, devono finire in carcere e stare sette anni. E quando sono dentro in carcere devono fare la mamma di qualcuno, per chi capisce il gergo».

L’episodio in questione è quello di un ventinovenne di Sassari condannato per lesioni e diffamazione nei riguardi di un 37enne con problemi psichici aggredito a San Teodoro-Olbia Tempio, al termine di una festa, nel luglio 2016. Il ragazzo, che ai tempi dei fatti aveva 27 anni, venne arrestato dai carabinieri e sottoposto a due mesi di custodia cautelare in carcere e seguita in isolamento, secondo il suo legale, «per i pericoli rappresentati dagli altri carcerati aizzati da un clima d’odio mediatico». Compreso quello istigato da Paragone e il suo amichetto della radio. Il giovane passò un mese all’interno del carcere di massima sicurezza Badu ’e Carros, e un mese, sempre in isolamento a Uta, la casa circondariale Ettore Scalas di Cagliari.