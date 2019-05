Il Papa non vuole incontrare Salvini

Il Papa non vuole incontrare Matteo Salvini. E a confermarlo oggi a Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano è Gualtiero Bassetti, il capo dei vescovi italiani, tra i principali collaboratori di papa Francesco.

Bassetti, durante una frazione di quiete, ha parlato faccia a faccia col ministro dell’ Interno e ha raccolto il suo desiderio di conoscere papa Francesco. È accaduto in prossimità del pranzo di metà gennaio in Vaticano tra il “capitano” leghista e il cardinale Angelo Becciu, prefetto per le Cause dei santi, già sostituto agli affari generali in Segreteria di Stato.

Il pranzo era organizzato col sottosegretario Giancarlo Giorgetti, un interlocutore affidabile per la Santa Sede, poi il ministro ha ottenuto un posto a tavola. I cardinali Becciu e Bassetti, e altri vescovi italiani agganciati dal ministro, hanno riportato a papa Francesco il messaggio di Salvini: “Io vorrei un confronto”. Bergoglio è inflessibile: “Finché non cambia linguaggio e politiche, io non posso e non voglio stringergli la mano”. Il Vaticano conferma: l’agenda del Papa non prevede appuntamenti col ministro dell’Interno. E lo scontro di Salvini con la Chiesa s’è acuito: la “sofferenza” di Bergoglio per sinti e rom, le intemerate sul populismo che genera l’odio. Non c’è più un contegno, chissà se c’è un rimedio.