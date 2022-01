Papa Francesco se la prende con chi “non ha figli, ma cani e gatti sì”

L’affondo che non ti aspetti. O forse sì, se a compierlo è nientemeno che la massima autorità ecclesiastica mondiale: il Papa. Nell’udienza generale incentrata sul tema della paternità e della maternità Papa Francesco ha detto testualmente: “Oggi la gente non vuole avere figli, almeno uno. E tante coppie non vogliono. Ma hanno due cani, due gatti. Si’, cani e gatti occupano il posto dei figli”.

Papa: ‘cani e gatti occupano il posto dei figli, rinnegare paternità e maternità ci toglie umanità’

Parole, quelle di Papa Francesco su cani, gatti e figli che, inevitabilmente, hanno fatto molto discutere, scatenando un acceso dibattito sui social tra chi condivide la posizione tradizionalista della chiesa, chi le considera un’invasione nelle scelte personali di una coppia e una terza posizione, quella degli animalisti, insorti per quello che ritengono un parallelo quantomeno infelice. Riprendendo il discorso sul fatto che le famiglie hanno animali e non figli, ha sottolineato: ” Si fa ridere capisco, ma è la realtà e questo negare la maternità e la paternità ci diminuisce, ci toglie umanità e così la civiltà diventa più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità e soffre la patria che non ha figli e come diceva uno un po’ umoristicamente ‘adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione che non ci sono figli?’. Rideva ma è la verità, ‘chi si farà carico di me ?’”.

“Senza figli a un uomo e a una donna manca qualcosa di importante”

Bergoglio ha chiesto a San Giuseppe “la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo: avere figli, paternità e maternità è la pienezza della vita di una persona. Pensate a questo. E’ vero, c’è la paternità e la maternità spirituale per chi si consacra a Dio ma coloro che vivono nel mondo e si sposano pensino ad avere figli, a dare la vita perché saranno loro che vi chiuderanno gli occhi e anche se non potete avere figli pensate all’adozione. E’ un rischio, avere un figlio è sempre un rischio, sia naturale che di adozione, ma più rischioso è negare la paternità e maternità. A un uomo e una donna che non lo sviluppa manca qualcosa di importante”.