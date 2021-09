Servirà il Green Pass anche per entrare in Vaticano, ma non per le messe

Le posizioni di Papa Francesco sulla pandemia, sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sul rispetto dei protocolli sanitari e sul vaccino è nota al mondo intero. Non a caso, anche di recente, il pontefice ha rinnovato il suo appello all’immunizzazione, criticando aspramente anche tutti quei cardinali e uomini di Chiesa che hanno rifiutato di sottoporsi all’inoculazione dei prodotti anti-Covid. Per questo non sorprende l’ultima ordinanza che impone l’utilizzo del Green Pass obbligatorio per accedere in Vaticano.

Green Pass Vaticano, dal 1° ottobre scatta l’obbligo (ma non per le messe)

Dal prossimi 1° ottobre, sarà obbligatorio esibire la propria certificazione verde per entrare all’interno della Città del Vaticano. Non solamente turisti, dunque, ma anche tutte quelle persone che lavorano (anche) nelle attività commerciali – o altro – all’interno delle mura della città papale. Il tutto è scritto sull’ordinanza pubblicato oggi dal Governatorato, citando l’esplicita volontà espressa da Papa Francesco nell’udienza dello scorso 7 settembre:

“Assicurare la salute e il benessere della Comunità di lavoro nel rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni suo membro e adottare ogni misura idonea a prevenire, controllare e contrastare l’emergenza sanitaria”.

Da venerdì 1 ottobre, dunque, si potrà accedere in Vaticano solo avendo effettuato le due dosi di vaccino (una nel caso di somministrazione del prodotto di Johnson&Johnson), aver superato il Covid o essersi sottoposti a un tampone (molecolare o rapido) nelle 48 ore precedenti, con esito negativo.

A chi si rivolge questa ordinanza e chi è escluso

A verificare la veridicità e il possesso del Green Pass Vaticano sarà il Corpo della Gendarmeria. E l’obbligo è rivolto: “Ai cittadini, ai residenti nello Stato, al personale in servizio, a qualsiasi titolo, nel Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e nei vari Organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate, a tutti i visitatori e fruitori di servizi”. Ma non a chi accede all’interno delle mura vaticane per le celebrazioni e le funzioni religiose. Insomma, chi va a messa può entrare liberamente, ma con un’indicazione: “per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito”. Ovviamente indossando mascherina e mantenendo la distanza interpersonale, come da protocollo.

(foto IPP/zumapress)