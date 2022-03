Paolo Nori – Bicocca, capitolo 3: adesso il professore prende tempo sulle lezioni su Dostoevskij

Delitto e Castigo. Dopo le polemiche, adesso arriva la pausa di riflessione. Paolo Nori ha annunciato di non esser sicuro, almeno per il momento, di voler tornare sulla cattedra dell’Università Bicocca di Milano dopo il balletto attorno al suo corso di quattro lezioni (in programma a partire dalla prossima settimana) sullo scrittore russo Fedor Dostoevskij. Una storia che ha sollevato numerose polemiche, sia per le motivazioni che hanno preso alla prima decisione (la sospensione) sia per quanto successo dopo, con il passo indietro dell’Ateneo meneghino.

“Non so se voglio tornare in un’Università che ha immaginato che Dostoevskij sia qualcosa che genera tensione. Ci penso e poi rispondo con calma. Ho altro da fare adesso – ha detto Paolo Nori all’Ansa -. Ancora non so se ci vado oppure no. Ci devo pensare. Non è che mi chiamano e io corro”. Il caos, dunque, è servito. La polemica, iniziata ieri dopo quei video pubblicati su Instagram in cui ha annunciato il rinvio di quel corso e di quella serie di lezioni (quattro) su Fedor Dostoevskij.

Poi il passo indietro dell’Università Bicocca, con il rettore che lo ha persino invitato a “prendere un caffè” per confrontarsi su quanto accaduto. Sta di fatto che, almeno per il momento, quel corso sullo scrittore russo (nato a Mosca nel 1821 e morto a San Pietroburgo nel 1881, quindi lontanissimo da ogni possibile riferimento all’attuale propaganda filo-Putin) è confermato a partire dalla prossima settimana, ma non si sa se andrà mai in scena.