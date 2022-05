Non soltanto la perquisizione in casa e nella redazione di Report: Paolo Mondani, giornalista autore del reportage della trasmissione d’inchiesta su Rai 3 sui collegamenti tra il fondatore di Avanguardia Nazionale Stefano Delle Chiaie e la strage di Capaci, ha raccontato di essere anche stato “seguito, filmato, pedinato e ascoltato”. Parlando a Casa Minutella, il talk show prodotto da BlogSicilia, Mondani ha spiegato: “Un mese fa fui convocato dalla Procura di Caltanissetta per capire perché io stavo facendo delle interviste. Siccome non avevo mandato in onda nulla, non avevo scritto nulla, chiesi a loro se l’Ordinamento nostro prevede che sul giornalista venga fatto un lavoro preventivo, su quello che sta pensando, sulle fonti che sta incontrando e sulle interviste che sta facendo. Opposi il segreto professionale su tutte le cose che mi riguardavano. Mi fu risposto che se io avessi mandato in onda alcune di quelle cose, mi avrebbero smentito. Prima ancora di sapere cosa avrei mandato in onda”.



“Prima di sapere cosa avrei mandato in onda mi hanno detto che sarei stato smentito”: la denuncia di Mondani di Report pedinato

A rilanciare la notizia, e le dichiarazioni del cronista, è stato anche il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che su Facebook ha postato il lancio dell’agenzia Ansa contenente le parole di Mondani. “Non è gradevole – si legge ancora – da parte di un giornalista subire un trattamento di questo tipo per poi scoprire su un decreto di perquisizione di essere stato seguito, filmato, pedinato e ascoltato. Non so più se questo ha senso. Non voglio fare la vittima, non me ne importa nulla. In questo incontro mi fu detto, ma lei non rischia di bruciare le indagini? E io risposi, bruciare le indagini che non sono state fatte per trenta anni?”.