L’inviato di Sky Tg24 aggredito durante gli scontri a Napoli

L’inviato di Sky Tg24 che stava seguendo a Napoli la manifestazione in corso contro le misure restrittive decise dal governatore campano per fronteggiare l’aumento dei contagi. è stato aggredito dai manifestanti insieme alla sua troupe. Il giornalista Paolo Fratter e il suo operatore sono stati rincorsi e malmenati da partecipanti al corteo che ha attraversato buona parte del centro storico della città per poi attestarsi a poche centinaia di metri dalla sede della Regione Campania, fronteggiati dalla polizia.

L’aggressione è avvenuta mentre Fratter era in collegamento con lo studio, ed era stata preceduta da un crescendo di intromissioni, via via più aggressive, di manifestanti nella diretta. Il giornalista è stato colpito fino a ritrovarsi steso sul cofano di un’auto, ha cercato di calmare chi aveva di fronte ricordando più volte di stare lavorando, di stare cioè documentando la protesta. La situazione è però precipitata e Fratter è dovuto fuggire insieme all’operatore: “Siamo stati aggrediti, non è stata una passeggiata”, ha detto il giornalista, sempre in diretta, una volta raggiunta area più sicura