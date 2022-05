Notte di festa a Roma per lo storico trionfo in Conference League, il primo trofeo internazionale dopo la Coppa delle Fiere vinta nella stagione 60-61: tantissimi tifosi giallorossi hanno invaso le strade della Capitale per celebrare il successo degli uomini di Mourinho, che hanno battuto in finale a Tirana il Feyenoord Rotterdam per 1-0 grazie a un gol di Niccolò Zaniolo, mentre lo Stadio Olimpico veniva invaso da quanti erano accordi per guardare il match sul maxischermo. A ridimensionare l’entusiasmo però il tweet del giornalista sportivo Paolo Bargiggia, che per le sue parole ha attirato su di sé numerosi insulti e contestazioni: “Sesti in campionato, dico sesti, in un campionato di seconda fascia e l’ultima Coppa europea, quasi una roba da terza serie. Eppure si sentono sul tetto del Mondo al punto tale da rompere i maroni a chiunque. Ma festeggiare con umiltà e spirito critico no?”.

Sesti in campionato, dico sesti, in un campionato di seconda fascia e l’ultima Coppa europea, quasi una roba da terza serie. Eppure si sentono sul tetto del Mondo al punto tale da rompere i maroni a chiunque. Ma festeggiare con umiltà e spirito critico no? @OfficialASRoma https://t.co/VsxsSMUafL — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) May 26, 2022

Bargiggia sminuisce la vittoria della Roma in Conference League e i tifosi giallorossi la prendono male

Il messaggio polemico di Bargiggia si basa sul fatto che la Conference League è alla sua prima edizione: non esisteva in precedenza, è stata ideata per allargare il bacino di squadre dei campionati nazionali che partecipano a una competizione europea. Vi competono squadre dal valore modesto, e per accedervi bisogna aver concluso la stagione con un piazzamento non entusiasmante (in Serie A si qualifica la settima classificata, che quest’anno è la Fiorentina). In molti però hanno fatto notare a Bargiggia come non esista un modo di festeggiare “con umiltà”: l’entusiasmo in città era tanto e al fischio finale ognuno ha esultato col trasporto emotivo che ha ritenuto di volerci mettere. Il giornalista era stato anche molto critico nei confronti dell’allenatore della Roma Mourinho: a gennaio lo aveva definito “bollito, patetico e ripetitivo”.

(immagine di copertina: screenshot video Youtube PaviaChannel)