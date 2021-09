Il padre dei fratelli Bianchi manda al pronto soccorso il cameraman de La Vita in diretta

L’uomo ha aggredito la troupe appostata in strada, nei pressi della loro abitazione. Per il cameraman una prognosi di tre giorni. Nel frattempo anche uno degli “amici” chiamati per partecipare alla rissa che ha portato alla morte di Willy Monteiro scarica i fratelli Bianchi

La frase intercettata durante uno dei colloqui in carcere con i suoi figli ha provocato grandissima indignazione: “Lo hanno messo in prima pagina manco fosse morta la regina“. A parlare è Antonietta Di Tullio, madre di Marco e Gabriele Bianchi, i due “gemelli” in carcere con l’accusa di aver ucciso Willy Monteiro il 6 settembre del 2020 a Colleferro durante una rissa. Una troupe de La Vita in Diretta, nella giornata di ieri, si è recata ad Artena – dove la donna vive con il marito – per chiedere spiegazioni in merito a quelle parole, ma la reazione è stata del tutto scomposta, con il padre dei fratelli Bianchi che ha aggredito il cameraman colpendolo prima con un calcio e poi con un colpo al volto.

QUI IL VIDEO DI QUANTO ACCADUTO (RAIPLAY, DA 1H E 5′)

Padre fratelli Bianchi aggredisce cameraman de La Vita in Diretta

La giornalista-inviata de La Vita in Diretta, Ilenia Petracalvina, si trovava ad Artena ed è rimasta fuori dai cancelli della villa che, sul suo maestoso cancello, riportava le lettere F B: Famiglia Bianchi. Dopo qualche istante compare Antonietta Di Tullio che chiede alla troupe “indesiderata” di allontanarsi. La cronista, però, le chiede – sempre rimanendo fuori dall’abitazione privata – di commentare quelle parole intercettate dal carcere. Ed è lì che la furia di Ruggero Bianchi si è scagliata contro l’operatore che stava riprendendo la scena.

Prima un calcio al corpo, poi – mentre continuava a inveire contro il cameraman – un altro colpo (questa volta con la mano, non è chiaro se con uno schiaffo o con un pugno) con cui colpisce l’operatore video in pieno volto. La vittima di questa aggressione è stata costretta a recarsi in ospedale, dove ha ricevuto le cure del caso con una prognosi di tre giorni. Il padre fratelli Bianchi, durante questa scena ripresa dalle telecamere de La Vita in diretta, continuava a gridare che quel luogo fosse una strada privata (anche se in realtà non lo era). Il breve servizio si conclude con l’uomo che continua a inveire contro la troupe, prima di varcare nuovamente il cancello della sua villa e rientrare in casa.

Nel frattempo, i due “gemelli” vengono scaricati dagli amici

E mentre la famiglia finisce sulle pagine dei giornali per le dichiarazioni e atti di aggressione come quello appena raccontato, emergono nuovi dettagli su Marco e Gabriele Bianchi. I due sono stati, di fatto, scaricati anche dagli amici. In particolare da Omar Sahbani, uno dei giovani che aveva chiesto il soccorso dei “gemelli” per quella rissa a Colleferro che poi è costata la vita al 21enne Willy Monteiro. Come riporta il quotidiano La Repubblica, gli inquirenti hanno intercettato (pochi giorni dopo l’omicidio) una conversazione tra Sahbani e il cugino in cui si parla anche dello “stile di vita” dei fratelli Bianchi:

“È un periodo che sto a cercà di allontanarmi comunque, io non è che… non mi ritrovavo più in quell’ambiente, non mi ci proprio ritrovavo più, non era la vita mia […] Cugì, parlamose chiaro no, cioè questi tenevano una vita un po’ accelerata no, facevano quello che facevano, mo senza dirlo però si sapeva quello che facevano, no? Issi erano pigliato una cosa che comunque se non volevi ai a cena fuori non poteva esse se non… se non porti.. cioè capito? se non porti l’orologio d’oro non ti fai la foto coatta, non ti fai la storia mentre stai a magnà. Ma a mi che cazzo me ne frega di ste stronzate, aho. A me che cazzo me ne frega”.

Uno stile di vita che anche gli amici dei fratelli Bianchi conoscevano bene, compresa la loro facilità nel passare dalle parole ai fatti quando c’era da intervenire in atti di violenza. Come accaduto con il povero Willy Monteiro. E lo stesso Sahbani conclude: “Hanno beccato proprio il ragazzino, perché quello è un ragazzino sbagliato al momento sbagliato proprio”

