«Vieni a Ostia, ti dò una capocciata»: lo spot del Comune che ricorda le imprese di Spada

Uno spot per pubblicizzare l’Estate Romana a Ostia con una frase piuttosto equivoca che ricorda le imprese di Roberto Spada. Il Comune di Roma ha affidato il messaggio all’emittente RomaRadio in onda in tutte le stazioni della metropolitana ascoltata ogni giorno non solo dai romani ma anche da milioni di turisti, sia italiani che stranieri e il Faro Online se ne è accorto e l’ha messo su Youtube.

«Vieni a Ostia, ti dò una capocciata»: lo spot del Comune

Lo spot elenca concerti e spettacoli che si terranno durante l’estate nel X Municipio e invita a visitare il sito dell’istituzione guidata da Giuliana Di Pillo, ma quando una voce fuori campo chiede all’annunciatore di rifare l’audio, lui gli risponde: “Mo’ te la do ‘na capocciata, ahò“; poi conclude: “Ostia, un’estate senza testate… no, ijo spiego sennò capiscono male…”.

Anche se la minaccia di dare una capocciata è una battuta scherzosa abbastanza diffusa in città, il riferimento nell’ambito in cui è svolto non può non ricordare l’atto violento subito dal giornalista di Nemo su Raidue Daniele Piervincenzi. Spada è stato condannato a 6 anni per l’aggressione alla troupe tv Nemo, la stessa condanna che ha ricevuto Nelson Del Puerto, l’amico che ha assistito alla scena. I giudici della IX sezione penale hanno riconosciuto l’aggravante mafiosa. La corte ha anche deciso un risarcimento in favore della Federazione nazionale della stampa, Ordine dei giornalisti, Comune di Roma, Regione Lazio e associazione Libera.