Lo sfogo di Oscar Giannino alla vigilia dell’addio a Radio 24

Si è infine avvicinato il momento dell’addio. Oggi pomeriggio durante la puntata de La versione di Oscar Oscar Giannino ha iniziato a congedarsi dal suo pubblico e dai suoi radioascoltatori. Sono gli ultimi giorni per Giannino a Radio24, domani dopo dieci anni dal suo esordio in radio sarà l’ultimo giorno per l’economista negli studi radiofonici dell’emittente di Confindustria.

Aspettando l’ultima puntata de La versione di Oscar

Da settimane ormai si vocifera che a Giannino non è stato rinnovato il contratto per il prossimo anno. Dal palinsesto spariranno I conti della Belva (condotto con Mario Seminerio), 24 mattino Morgana e Merlino (con Maria Latella) e la Versione di Oscar. In molti si sono mobilitati per chiedere il rinnovo del contratto al grido di #IoStoConOscar ma a quanto pare la Direzione di Radio 24 è stata irremovibile.

Giannino inoltre si trova in una complicata situazione economica a causa del pignoramento in seguito del quale gli sono stati congelati tutti i conti correnti e le carte di credito. Successivamente Giannino ha rivelato durante una puntata della trasmissione con Maria Latella di vivere «oramai da una settimana accampato in ufficio, sono costretto a un regime di pura sopravvivenza dopo quello che mi è successo».

Oggi Giannino in chiusura di trasmissione ha fatto una lunga tirata sul modo in cui lo Stato spende i soldi degli italiani dicendo come cazzo li spende e commentando «uso le parolacce, le uso finalmente, perché dopodomani non mi sentirete più». Giannino «alla penultima giornata qui dentro» ha fatto sapere di essere «eternamente grato ai suoi ascoltatori». Sipario?

