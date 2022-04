“È la notizia più della del mondo”, così Orsini ringrazia Salvini

Da settimane, Matteo Salvini continua a dire di stare lavorando per “parlare di pace”. Fin dall’inizio della guerra il leader della Lega ha condannato l’aggressione russa all’Ucraina (senza però mai nominare il nome di Vladimir Putin), sottolineando come lui non voglia sentir parlare di armi (relativamente a questa situazione, visto che in Italia è strenuo difensore della legittima difesa). E ieri ha ribadito questo concetto parlando davanti ai cronisti. Parole che sono piaciuta – e non poco – ad Alessandro Orsini che ringrazia Matteo Salvini pubblicamente parlando di “notizia più bella del mondo”.

Orsini ringrazia Salvini perché il leghista vuole la pace

Dopo la polemica a distanza con il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, il professore di sociologia della Luiss ha dedicato un post sulla sua pagina Facebook proprio alle parole del leader della Lega:

“La mia giornata era iniziata con gli insulti che Cacciari mi ha rivolto in maniera del tutto gratuita. Ma adesso una notizia mi riempie di gioia. Questa è la notizia più bella del mondo. Avanzi l’Italia. Avanzi la pace”.

Orsini ringrazia Salvini in modo quasi estasiato. Ma cosa ha detto il leader della Lega? In realtà nulla di nuovo. Ha chiesto un incontro ai leader degli altri partiti per dialogare e creare una tavola rotonda per parlare di pace, ha sottolineato come serva un passaggio parlamentare per decidere se inviare le armi all’Ucraina per difendersi dall’offensiva russa. Infine ha ribadito come l’Italia dovrebbe essere la promotrice principale del cessate il fuoco.

Una serie di messaggi già noti da settimane che non aggiungono nulla allo status quo della situazione. Anche in questo caso, però, sembra che il tema principale non sia quello della guerra dichiarata dalla Russia all’Ucraina, ma quello degli aiuti da inviare agli ucraini per difendersi da quella offensiva militare. E questo manda in estasi mistica Orsini.