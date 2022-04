Cacciari critica le “ridicolaggini” di Orsini e Orsini gli risponde “stupidaggini”

Ancora una volta, le parole pronunciate da Alessandro Orsini a CartaBianca hanno avuto una vasta eco mediatica e hanno provocato le classiche reazioni. Questa volta, però, lo scontro a distanza è arrivato attraverso un’intervista e con una contro-risposta pubblicata sulla pagina Facebook del sociologo della Luiss. Lo scontro aperto è quello tra il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari e Alessandro Orsini. Il tutto dopo il pensiero di quest’ultimo che vorrebbe l’Italia fuori dalla Nato in caso di attacco alla Russia.

Cacciari Orsini, è scontro sulle parole del sociologo su Italia e Nato

L’ultima comparsata televisiva di Orsini a CartaBianca ha, dunque, smosso la reazione di Massimo Cacciari che, intervistato da AdnKronos, non ha utilizzato mezzi termini per etichettare come “ridicolaggine” quel discorso sull’Italia e il Patto Atlantico:

“Una volta che la Nato entrasse in guerra direttamente ci sarebbe la terza guerra mondiale e vedremo come va a finire. È molto semplice. Non c’entra nulla la scelta dell’Italia di restare con la Nato oppure no. Queste sono ridicolaggini di cui parlano i chiacchieroni in televisione. E visto che televisione e media sono chiacchieroni è giusto che ci sia Orsini. Stiamo discutendo di una tragedia cercando di capirne qualcosa dagli ultimi cinque minuti. Nessuno che indaga le cause, nessuno che indaga le ragione né tanto meno qualcuno che vede dove si possa trovare una soluzione. Oramai il cervello è completamente puntato all’ammasso e quindi evviva gli Orsini”.

Pochi minuti dopo la pubblicazione di queste parole, Alessandro Orsini ha utilizzato la propria pagina Facebook per rispondere a Massimo Cacciari, quasi facendogli il verso: