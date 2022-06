Vi siete persi il momento in cui Drusilla Foer dice a Ornella Vanoni “Hai la bocca sporca di ciliegia? | VIDEO

Cosa potrebbero mai combinare Ornella Vanoni e Drusilla Foer insieme all’Almanacco del giorno dopo? Ieri è successo davvero.

Ornella Vanoni e Drusilla Foer: la gag delle ciliegie | VIDEO

La gag si basa tutta sull’immaginare che Ornella Vanoni sia la cameriera, un po’ stanca di fare il suo lavoro, di Drusilla Foer che d’altra parte ammette che uno dei suoi maggiori divertimenti è quello di tormentare la cantante. Nasce così una conversazione telefonica un cui Ornella continua a sbocconcellare ciliegie mentre spiega di non poter lavorare: o canta o stira. E anzi rilancia di essere esausta e di volersi concedere qualche giorno di vacanza all’Argentario. Drusilla fa la parte di quella che era partita per bastonare ed è finita bastonata sebbene non riesca ad essere totalmente convincente di fronte all’ilarità che suscita Ornella che continua a parlare con la ciliegia in bocca come se nulla fosse. E a un certo punto la conduttrice in qualche modo glielo fa anche notare “Hai la bocca sporca di ciliegia!”. Insomma la complicità tra le due è notevole ma una nota di merito va alla Vanoni che recita la sua parte in maniera divinamente divertente, supportata da una spalla come Drusilla. Un numero sui generis, come quelli a cui ci ha abituato la Foer che qualche giorno fa è riuscita per dieci minuti a parlare solo di lavatrici con i Jalisse. E come in quell’occasione anche questa volta il pubblico ha apprezzato molto:

E anche Ornella Vanoni ha pubblicato qualcosa sui social per celebrare la sua partecipazione all’Almanacco del giorno dopo nelle vesti di “cameriera sfinita di Drusilla”: