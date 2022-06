Come Drusilla Foer ha tirato fuori dal cilindro i Jalisse per dire fiumi di parole… sulle lavatrici | VIDEO

Cestelli diamantati? Ma certo. Calzini sporchi come pesciolini che saltano nell’oceano? Pure. Drusilla Foer riesce a trasformare L’Almanacco del giorno dopo in un’esperienza surreale in cui i Jalisse per quasi dieci minuti parlano quasi esclusivamente solo della loro passione per le lavatrici.

Sembra un’impresa incredibile ed è la stessa conduttrice che più volte invita il duo, professionale e nella vita, a considerare l’ipotesi di ottimi farmaci. Tutto uno scherzo, sia chiaro, ma che proprio per la sua eccentricità tiene incollati allo schermo fino alla fine, quasi a voler toccare con un dito come San Tommaso dove Drusilla e i Jalisse riescano ad arrivare. La gag gioca anche sulla finta sopraffazione verbale che Alessandra Drusian infligge a suo marito, Fabio Ricci, che non riesce mai a dire la sua, sulle lavatrici naturalmente. E come è stato accolto questo straniante esperimento dagli ascoltatori? Non solo hanno apprezzato la disamina sull’elettrodomestico che ha sopperito all’onere del dover fare il bucato manualmente:

Anche io adoro fissare la lavatrice al lavoro #AlmanaccodelGiornoDopo pic.twitter.com/s0tI4YGE74 — Paolo Dall’Oglio🇪🇺🏳️‍🌈🇺🇦 (@paolo_dalloglio) June 9, 2022

L’escamotage con cui Drusilla fa finta di non sapere che i Jalisse sono dei cantanti per poi improvvisare con loro l’esecuzione del brano “Fiumi di parole” con cui hanno vinto Sanremo arrivando dal nulla e poi ritornando repentinamente nell’ombra è piaciuto tantissimo:

Drusilla con #AlmanaccodelGiornoDopo ha riportato i Jalisse dove devono stare: su Rai1 a cantare Fiumi di parole. — Maria Teresa 🐍 (@vestirsi_male_) June 9, 2022

E anche loro si prestano al gioco con grande ironia facendosi cacciare perché non hanno un’altra canzone da intonare. Se non è uno spettacolo tutto questo allora cosa lo è?