“Mi sono piaciuti tutti, perché qui non c’era l’audio”, così Orietta Berti parla dei cantanti in gara a Sanremo | VIDEO

La cantante usa l’ironia per non parlare, parlandone, delle prime esibizioni sul palco dell’Ariston

L’anno scorso aveva detto di voler fare un duetto sanremese con i “Naziskin”, intendendo i “Maneskin”. Quest’anno Orietta Berti non è in gara a Sanremo, ma è ospite della nave ferma davanti al porto della cittadina ligure da cui si collega direttamente con il Festival in compagnia di Fabio Rovazzi. E proprio dalla sua cabina della Costa Toscana, l’Usignolo di Cavriago si è resa protagonista di un’altra gag diventata virale nel giro di poche ore.

non c’era l’audio pic.twitter.com/gFiwWBraqY — sanremo out of context (@sanremers) February 2, 2022

Orietta Berti e l’audio che non c’era dei cantanti di Sanremo

In collegamento con Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, direttamente dalla nave di Costa Crociere che sta ospitando una “costola” del Festival di Sanremo, Orietta Berti ha risposta alla domanda sulle esibizioni che ha preferito di quelle andate in scena nel corso della prima serata (quella di martedì) su palco dell’Ariston. E la replica è stata laconica: “Mi sono piaciuti tutti. Sai perché mi sono piaciuti tutti? Perché non c’era l’audio qua. Andava e veniva. E allora mi sono piaciuti tutti”. Parole che hanno scatenato le risate dallo studio di Rai1. Un giudizio che viene nascosti dietro un non giudizio.

Insomma, non ascoltare i brani durante le varie esibizioni nel corso della prima serata di Sanremo ha portato Orietta Berti a valutare positivamente – si fa per dire – tutte le varie canzoni portate sul palco dai primi cantanti in gara in questa edizione. Il tutto per l’assenza dell’audio. Non proprio un apprezzamento, ma una valutazione tipica dello stile della cantante che ha fatto la storia della musica italiana e dello stesso Festival della canzone italiana. Ovviamente la sua valutazione potrebbe cambiare nel corso delle prossime serate. E sabato sera lei salirà sul palco, dopo lo sbarco nel porto di Sanremo.

(foto e video: da Rai1)