Gli strani duetti musicali che vorrebbe fare Orietta Berti | VIDEO

Duetti fantastici e dove trovarli. Come ogni anno, il Festival di Sanremo regala musica, parole, polemiche e gaffe. Dopo quella in diretta di Amadeus con i Negramaro, ecco che a guadagnare il primo posto in classifica arriva il ciclone Orietta Berti. La musica, in questo caso, fa solo da sfondo e da contorno. Il palco del Teatro Ariston è distante e lei sta rispondendo alle domande dalla sua stanza d’albergo. E proprio da lì arriva l’imperdibile gaffe per un video che, inevitabilmente, è diventata subito virale.

Orietta Berti e la gaffe sui nomi di Ermal Meta e dei Maneskin

La cantante emiliana, rispondendo a una domanda sugli artisti in gara al Festival con cui duetterebbe, ha sbagliato i nomi di Ermal Meta e dei Meneskin. Il risultato? Il video ha un effetto clamorosamente comico, a sua insaputa. “Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, come con Ermal Metal e come anche con i Naziskin”, ha detto Orietta Berti rispondendo a una domanda. L’effetto comico è immediato, anche per il volto sicuro di sé con cui pronuncia i nomi del cantante di origine albanese e della band pop-rock.

Se per quel che riguarda Ermal Meta l’errore è dietro l’angolo (e non è stata la sola a inserire la “L” finale, quasi a citare il genere musicale molto lontano da quello che contraddistingue l’artista), quello sui Maneskin è un colpo di teatro. A sua insaputa. Perché la cantante emiliana sembra essere proprio convinta che il cantante e la band romana abbiano quei nomi e che Damiano David sia il leader dei Naziskin. Inutile dire come questi nove secondi di video abbiamo già popolato il mondo dei social. La viralità della gaffe era scritta, anche perché sembra proprio che Orietta Berti non si sia accorta che quando detto, sia per Ermal Meta che per i Maneskin, sia del tutto errato.